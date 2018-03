Becali, pres.Steaua: “Imbarazzante perdere così, ci hanno irriso. Forse lascio il calcio”

BECALI LAZIO STEAUA – “Lazio? Pensavo fosse più forte”. Era stato questo il commento a caldo del presidente della Steaua Bucarest dopo la vittoria dei suoi nella gara di andata. Ieri sera, però, dopo la pesante sconfitta dell’Olimpico i toni del patron romeno erano totalmente differenti. “Non vedrete più nessun trasferimento da parte mia – ha commentato Gigi Becali a Digi Sport -. Abbiamo speso 3 milioni per Coman o 2 milioni per Nedelcu come scemi! Vi do la mia parola d’onore che non compro più giocatori. Non so quanto ancora rimarrò nel mondo del calcio”.

“LASCIO LA SOCIETA'” – “Forse vado in pensione e lascio la società a Talpan (capo del dipartimento di giustizia del Ministero di Romania, ndr). Durante la partita ho pensato di non parlare più di calcio nella mia vita. Abbiamo oltrepassato i limiti. Non sono mai rimasto deluso come stasera. Non possiamo confrontarci con loro e d’ora in poi non parlerò più di calcio europeo. E’ stato imbarazzante perdere così dopo che avevamo detto di stare meglio. Stasera avevamo le pile scariche. Eravamo spazzatura”.

PEGGIO DI COSI’ MAI – “Abbiamo giocato anche contro Chelsea e Real Madrid ma stasera eravamo pietrificati. Non abbiamo giocato per nulla, la differenza era troppo grande. Hanno fatto quello che volevano ed erano gli stessi giocatori che hanno giocato a Bucarest. Ciò testimonia mancanza di virilità da parte nostra. Non mi perdono del fatto di aver dato 2 mln per Nedelcu e 3 mln per Coman, anche se credo ancora in Coman”.

“NON CONOSCO IL CALCIO” – “Stasera ho capito che non possiamo paragonarci a loro e che non conosco il calcio. Ci hanno irriso, hanno fatto quello che volevano. Cosa cambierei della partita? Tutti e 11 i giocatori. Nedelcu era una sorta di spettatore, ma non voglio biasimarlo, se non ha giocatori vicino che lo aiutano diventa emotivo. La colpa è di tutta la squadra, non la sua, perché tutti hanno giocato male. Avremmo dovuto affrontare questa partita diversamente”.