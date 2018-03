Belgio, Lukaku fermato per eccesso di velocità: multa e patente ritirata

JORDAN LUKAKU MULTA – La polizia di Saint-Nicolas avrebbe emesso oggi un nuovo provvedimento nei confronti di Jordan Lukaku. Dopo la sanzione e la condanna di febbraio per guida senza patente, rtl.be spiega che al belga è stata ritirata ancora una volta la licenza per altri tre mesi. Non solo: il difensore dovrà pagare anche una multa di 3.120 euro per eccesso di velocità.