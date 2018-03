BENEVENTO. Malore per Vigorito, il patron giallorosso ricoverato

VIGORITO BENEVENTO – È stato ricoverato in ospedale per dei controlli più approfonditi Oreste Vigorito, patron del Benevento che questa mattina ha accusato un lieve malore. Lo fa sapere direttamente il sito ufficiale dei giallorossi, alle prese intanto con la preparazione del match salvezza contro il Verona di Pecchia. Solidarietà da parte del mondo sportivo per il Presidente del club, a cui i medici hanno consigliato al momento un po’ di riposo.

Lieve malore per il Presidente. I medici consigliano riposo. https://t.co/x922WjY3Mj — Benevento Calcio (@bncalcio) March 3, 2018

A.M.