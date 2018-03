Beppe Signori: “Contro l’Inter il gol più bello. Oggi mi rivedo in Dybala”

BEPPE SIGNORI LAZIO – 50 anni di Beppe Signori, un simbolo della Lazio. Un compleanno importante che la società ha ricordato con un messaggio, così come ha fatto anche Maradona. Oltre all’esclusiva rilasciata alla nostra redazione, Signori ha parlato della sua carriera e del calcio attuale a Radio Incontro Olympia.

ALLA LAZIO – “Sentire il coro ‘E segna sempre lui’ mi fa venire ancora i brividi. Il mio gol più bello? Secondo me quello con l’Inter. Quello contro la Juventus in un 4-0 in sforbiciata il più difficile.”

CALCIO ATTUALE – “Il Signori di oggi? Mi rivedo in Dybala. Quel sinistro mi ritorna in mente. I consigli a Neymar? Mi hanno chiesto quale era il trucco visto che aveva già sbagliato due trasformazioni. Gli ho detto semplicemente che deve guardare il ginocchio del portiere. Quello più in basso è quello su cui caricherà il tuffo. Mi sembra che non abbia più sbagliato…”