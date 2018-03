Bergodi: “La Lazio è favorita ma la Steaua è molto brava nelle ripartenze”

BERGODI LAZIO – Cristiano Bergodi, ex difensore della Lazio e ex allenatore della Steaua Bucarest, è intervenuto ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ per parlare della sfida di Europa League che vedrà contrapposte due squadre importanti del suo passato.

BERGODI SU LAZIO STEAUA – “La Lazio è favorita nel doppio confronto, la Steaua è forte in Romania ma il campionato italiano è un’altra cosa. La Steaua soffre i calci piazzati. È una squadra che gioca abbastanza abbottonata, la Lazio, anche se è favorita, dovrà fare attenzione alle ripartenze. La Steaua è un po’ la Juventus della Romania.”

J.C.