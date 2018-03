Bologna, lesione al flessore per Poli: salta la Lazio

POLI LAZIO BOLOGNA FLESSORE – Non c’è pace per il Bologna, alle prese con diversi infortuni da inizio stagione. Recuperato Verdi, ora Donadoni perde Poli, con Palacio che resta ai box. Il centrocampista, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, starà fermo almeno due settimane a causa di una lesione al flessore delle dita del piede sinistro e salterà le prossime due sfide con Atalanta e Lazio per poi rientrare contro la Roma il 31 marzo, dopo la sosta per la Nazionale.