BOLOGNA. Tegola Palacio: un mese di stop. Salta la Lazio?

BOLOGNA INFORTUNIO PALACIO – Un mese di stop per Rodrigo Palacio: l’attaccante del Bologna, secondo quanto riportato dal bollettino medico ufficiale, ha riportato una lesione del retto femorale sinistro dopo l’infortunio subito ieri in allenamento. Una notizia che non farà di certo piacere a Roberto Donadoni, già alle prese con l’assenza di Verdi. Con tutta probabilità, dunque, l’ex Inter salterà la gara contro la Lazio, in programma il 18 marzo prossimo.

A.M.