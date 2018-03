BOLOGNA. Tegola Poli, out due settimane. Il centrocampista salta la Lazio

BOLOGNA POLI – Brutta tegola per Donadoni, che in vista dei prossimi impegni di campionato dovrà fare a meno di Andrea Poli. Il centrocampista del Bologna, come ha evidenziato il sito ufficiale del club, ha riportato “una lesione al flessore comune delle dita del piede sinistro. Tempi di recupero: 2 settimane”, conclude la nota. Il calciatore salterà dunque anche il match contro la Lazio, in programma domenica 15 marzo all’Olimpico.

A.M.