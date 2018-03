Bolt calciatore per beneficenza: nessun contratto da professionista (FOTO)

BOLT CALCIO – A Usain Bolt non bastano evidentemente le otto medaglie Olimpiche, i record del Mondo e le tantissime onorificenze ricevute: il fuoriclasse di atletica ieri aveva annunciato che sarebbe diventato presto un calciatore. Lo aveva confermato lo stesso giamaicano su Twitter: “Ho firmato per una squadra di calcio! Scoprirete quale è martedì”.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 – Ennesimo colpo di scena alla Usain: il campione giamaicano non diventerà un calciatore professionista ma prenderà parte alla partita di beneficenza organizzata per l’Unicef Soccer Aid World XI il prossimo 10 giugno allo stadio Old Trafford di Manchester United. Con lui ci saranno tantissimi moltissime star spettacolo e dello sport. Il velocista vestirà la maglia 9.58, ovvero i secondi con cui, nei 100 metri piani, ha messo a segno il record del mondo.

A.M.