Bonacina: “Io in Serie A? Non sono in grado, i giovani sono il mio mondo”

BONACINA LAZIO – È l’attuale allenatore della Primavera della Lazio, subentrato all’esonerato Bonatti. Con l’Atalanta nel cuore: “Sono andato a Lione, in pullman, e a Liverpool per il trionfo con l’Everton. Ho riassaporato in curva quello che avevo vissuto in campo. E’ stato emozionante e ho capito i sacrifici che fanno i tifosi per stare vicini alla squadra”. Walter Bonacina si è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, parlando della Dea e non solo.

ATALANTA – “Intanto il merito è prima di tutto della società, che ha sempre fatto del settore giovanile un punto di forza. E poi dello staff, da Favini al maestro Bonifacio. Diciamo che ho avuto la fortuna di allenarli. Il più forte? Difficile dirlo, Kessie, Conti e anche Grassi ora alla Spal hanno qualità importanti. Gagliardini? Anche se ha vissuto un momento critico all’Inter, è un giocatore da top club, non deve mollare. Caldara racchiude tutte le qualità del campione. Ha saputo migliorarsi di anno in anno e credo che alla Juve crescerà ancora”.

JUVENTUS – “Ma come si fa criticare uno che ha vinto tutto, vince sempre e fa quei risultati in Europa? Allegri ha qualità importanti perché riesce a gestire campioni e fare risultato. Cosa difficilissima. Lotta scudetto? La Juve ispira più fiducia e sicurezza del Napoli. Società e squadra sono abituati per mentalità a primeggiare. E quando vinci partite come quella con la Lazio, significa che hai quel qualcosa in più che altri non hanno. Son segnali che fanno la differenza”.

ESPERIENZA DA ALLENATORE IN SERIE A – “Sì, ho sostituito Conte, a Palermo. Poi arrivò subito Mutti. Una bella esperienza, inutile nasconderlo. Ma sapevo che era una situazione momentanea. Non ho mai pensato di poter allenare in Serie A. Penso che quello dei giovani sia il mio mondo, la mia passione, la mia dimensione. Credo che per fare il tecnico in A si debbano avere altre qualità, essere più completi”.