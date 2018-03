BOOKMAKER. Ciro, occhio a Messi: l’argentino svetta nelle quote sulla Scarpa d’Oro

SCARPA D’ORO BOOKMAKER – Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A e decimo marcatore di sempre nella storia della Lazio, è ad oggi uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. Lo confermano i suoi numeri strabilianti, grazie ai quali è in piena corsa per aggiudicarsi la Scarpa D’Oro. Eppure, il bomber di Torre Annunziata dovrà vedersela con Messi: la punizione con cui l’argentino ha messo ko l’Atletico Madrid ha portato a 600 i gol realizzati dal fuoriclasse tra Barcellona e Nazionale. Ecco perché Leo, secondo quanto riporta Agipronews, svetta nelle quote sulla Scarpa d’Oro davanti a Cavani, Immobile e Kane.

PALLONE D’ORO – Non solo: Messi si prende il primo posto anche nelle giocate sul Pallone d’Oro, dove è favorito a 2,25 davanti a Neymar e a Cristiano Ronaldo.

A.M.