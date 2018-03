BOOKMAKER. Coppa Italia, nessun dubbio: ecco chi andrà in finale

FINALE COPPA ITALIA QUOTE – Andranno in scena oggi le semifinali di Coppa Italia che decreteranno le due squadre che andranno a giocarsi il titolo: la Juventus dovrà vedersela con l’Atalanta, la Lazio invece aspetta il Milan all’Olimpico. Intanto, i bookmaker non hanno dubbi. Nel match delle 17.30 saranno i bianconeri ad avere la meglio, mentre nonostante il pareggio a reti inviolate della gara d’andata, nella sfida serale saranno i biancocelesti a vincere.

GOLEADOR – Nella sfida tra goleador protagonisti assoluti Immobile, Milinkovic Savic e il rossonero Cutrone.

A.M.