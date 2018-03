BOOKMAKER. Non solo gol, ma anche assist: Immobile vola nelle quote

BOOKMAKER IMMOBILE CAPOCANNONIERE – Erano 44 giorni che Ciro Immobile non segnava; contro l’Hellas Verona l’ha fatto per ben due volte, riconfermandosi come capocannoniere attuale della Serie A. Il bomber della Lazio continua a volare, sul tetto d’Europa dietro solo a Messi e Neymar, e nelle quote scommesse. I bookmaker non hanno alcun dubbio: sarà il partenopeo il miglior marcatore della stagione, superando Icardi fermo a 18 gol. Secondo i numeri riportati da Agipronews, chiude il podio Dries Mertens, lontano però a 12 volte la posta in gioco.

ASSIST – Non solo gol, ma anche assist per Ciro: Immobile ha servito finora otto passaggi decisivi, ancora una volta suo il primato del campionato, condiviso insieme a Gaston Ramirez. Davanti a lui nelle quote come miglior assistman della A c’è solo il sampdoriano, per l’appunto: segue un altro biancoceleste, Luis Alberto, poi Mertens e Perisic.

A.M.