BOOKMAKERS. Crollano le italiane

LAZIO MILAN EUROPA LEAGUE – Il Milan crolla in casa e cede il passo all’Arsenal, la Lazio, sempre tra le mura amiche, va prima sotto, poi si fa riprendere dalla Dinamo Kiev. In ottica qualificazione, servirà un miracolo per i rossoneri ed un’impresa per i biancocelesti, situazione delicata che si riflette sul tabellone ‘Snai’. Se la rimonta all’Emirates Stadium è data a sei volte la posta (1.10 la quota per i Gunners), la Lazio nei quarti di finale di Europa League sale a 2, contro l’1.72 degli ucraini.

Giordano Grassi