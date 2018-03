BOOKMAKERS. Lazio-Milan, biancocelesti favoriti

LAZIO MILAN BOOKMAKERS – Domani sera va in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan: si riparte dallo 0-0 di San Siro dell’andata e, stando alle previsioni dei bookmakers, la banda di Inzaghi è la principale indiziata a staccare il pass per l’ultimo atto della competizione. Secondo ‘Snai’, infatti, la Lazio in finale è data ad 1.70, mentre la qualificazione del Milan a 2.05. Per quanto riguarda invece il pronostico secco sul match, 1.87 per il segno ‘1’, 3.55 per quello ‘X’ ed addirittura 4.25 per la vittoria esterna di Gattuso. 1-0 ed 1-1, invece, sono i risultati più probabili, dati entrambi a 6.75.

G. G.