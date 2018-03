BOOKMAKERS. Lazio, poche chance con la Juve

LAZIO JUVENTUS BOOKMAKERS – Due vittorie in stagione contro la Juventus: prima in Supercoppa Italiana, poi all’Allianz Stadium di Torino. Eppure, stando almeno alle previsioni di ‘Microgame’, la Lazio avrebbe pochissime, pressoché nulle possibilità di infilare il tris. La vittoria esterna dei bianconeri, infatti, è quotata solo a 2.20, il pareggio a 3.30 ed il successo biancoceleste addirittura a 3.40. Si sfidano i due migliori attacchi della Serie A e non a caso l’over viene dato soltanto a 2.08. Sulla stessa linea d’onda, comunque, gli scommettitori: addirittura l’85% ha puntato sulla Juve che sbanca l’Olimpico, soltanto il 7% ha optato invece per il segno ‘1’, con il restante 8% che prevede invece un pareggio.

Giordano Grassi