BOOKMAKERS. Steaua-Lazio, non c’è storia: ecco la favorita

STEAUA LAZIO QUOTE SCOMMESSE – Torna l’Europa League, la Lazio stasera affronterà lo Steaua Bucarest nei sedicesimi d’andata. Una gara che, stando alle quote scommesse, verrà vinta dai biancocelesti: secondo quanto riferisce Agipronews infatti, la squadra di Inzaghi è nettamente favorita; il pareggio è verosimile, la vittoria rumena è data ad oltre quattro volte la posta. D’altronde, finora, i biancocelesti in Europa hanno sempre fatto bene: dodici gol nelle sei partite del girone, chiudendo in over in ognuna delle tre trasferte.