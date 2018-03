Borrelli cuore Lazio: “La Champions sarebbe il massimo”

LAZIO BORRELLI – La scorsa estate, il portiere classe ’98 Luca Borrelli ha lasciato in prestito la Lazio Primavera per tentare un’avventura fra i Dilettanti: da sei mesi ormai difende i pali dell’Union Feltre, con quasi duemila minuti accumulati in campo e ben otto clean sheet su ventitré presenze stagionali. Sulle pagine del ‘Corriere delle Alpi’, il giovane estremo difensore romano si augura, al contempo, i play-off con la sua squadra e la Champions per la Lazio dei grandi: “Ovviamente i play-off sarebbero una soddisfazione enorme. Se poi la Lazio torna nell’Europa dei grandi, tanto meglio”.