Branca: “La classifica rispecchia i valori dei club”

SERIE A BRANCA – L’ex calciatore e direttore sportivo dell’Inter Marco Branca è intervenuto sui temi più dibattuti del campionato, quali la diatriba fra bel gioco e risultati e le avvincenti lotte per lo Scudetto e per il quarto posto, sulle frequenze di ‘RMC Sport’, partendo però da una rapida battuta sul suo futuro: “Chi è stato tanti anni nel calcio qualcosa fa sempre, poi io sono aperto a qualunque soluzione”.

BEL GIOCO – “Il massimo sarebbe vincere giocando bene tutte le partite, ma storicamente questa cosa non è possibile. Se poi giochi bene e qualcosa si inceppa, non hai magari altre armi per portare a casa il risultato. Penso che vincere sia fondamentale, poi se una società ci riesce esprimendo un gioco spettacolare sarebbe il massimo ma storicamente è successo poche volte”.

CHAMPIONS – “Direi che la classifica rispecchia i valori dei club, perché la competizione dà il metro di giudizio della continuità di una squadra. La discontinuità nei risultati è la differenza tra queste tre squadre e chi sta avanti”.