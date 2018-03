BRASILE. Maxi-rissa nel derby Vitoria-Bahia

BRASILE RISSA – Doveva essere la “partita della pace”, il derby di Salvador, valido per il Campeonato Baiano, Vitoria-Bahia. Alla base, c’era la promozione dei valori sportivi, ma i 22 uomini in campo devono aver saltato qualche lezione. Al 49′, infatti, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, la formazione ospite pareggia con il calcio di rigore di Vinicius, il quale si abbandona ad un’esultanza polemica sotto la curva avversaria. Interviene il portiere del Vitoria per farsi giustizia da solo, seguito da praticamente tutti i compagni, generando una maxi-rissa che si concluderà con 9 espulsi, la sospensione della partita e l’assegnazione della vittoria a tavolino al Bahia.