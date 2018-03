Brovarone: “Portai Milinkovic a Firenze, poi scelse la Lazio. Ricorda Pogba, è da Real”

MILINKOVIC LAZIO BROVARONE – Bernando Brovarone è stato, almeno in ambito italiano, lo scopritore di Sergej Milinkovic-Savic: nell’estate del 2015 infatti, quando la Lazio lo prelevò dal Genk per 9 milioni più bonus, il centrocampista serbo era stato ad un passo dalla Fiorentina, proprio grazie agli uffici del famoso intermediario di mercato, che racconta come andarono le cose ai microfoni di ‘TMW’.

2015 – “Milinkovic aveva parlato con Paulo Sousa, che lo aveva convinto della bontà della scelta Fiorentina. Il tecnico portoghese era l’unico che lo conosceva e gli aveva promesso un ruolo da titolare in mediana insieme a Mario Suarez. Nel frattempo la trattativa con la Lazio era andata avanti però in modo spedito, noi abbiamo provato a inserirci e ce l’abbiamo quasi fatta. Diciamo che certe vicende hanno finito poi per irrigidire tutto. E’ un vero peccato per la squadra gigliata”.

MILINKOVIC – “Oggi è un giocatore da Real Madrid, vale circa 150 milioni di euro e sarà difficile per la Lazio trattenerlo nella prossima estate. Ha qualità, esperienza e personalità, è un centrocampista totale. Segna tanti gol su azione ed è bravo anche su punizione. Ricorda il primo Pogba, ma è meno funambolo e ha più potenza”.

G. G.