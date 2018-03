Buffon: “Mondiale delusione ancora fresca. Futuro? Non posso creare false illusioni, a quarant’anni…”

NAZIONALE BUFFON COSTANZO – É un Buffon inedito, quello che si è raccontato a Maurizio Costanzo nel programma “L’Intervista“. Durante il talk, in onda oggi in seconda serata su Canale 5, il portiere si è messo a nudo all’indomani dei quarant’anni compiuti, raccontando stralci di vita privata ed obiettivi futuri. Ecco qualche anticipazione dell’intervista.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI – “La delusione della non qualificazione al Mondiale è ancora fresca, sono stati giorni molto difficili. Io volevo chiudere la carriera con il Mondiale perché penso che poteva essere l’occasione più bella per ricordarla e onorarla. Era una passerella finale secondo me perfetta. Purtroppo non è andata così però penso anche che a quarant’anni io debba fare determinate dichiarazioni perché è giusto fare un passo indietro, è anche una questione di sensibilità, sono sempre stato un punto di forza delle mie squadre non vorrei mai diventare un peso. A quarant’anni non lo devi più dire te ma gli altri.”

FINE CARRIERA? – “Non posso dire delle bugie o creare false aspettative o false illusioni… La verità è che mi devo incontrare con il presidente col quale abbiamo questo patto tra gentiluomini prima della fine del campionato. Ci incontreremo, faremo il punto della situazione […] e prenderemo la scelta definitiva […] La verità è che un giocatore non smetterebbe mai di giocare […].”

NUOVO BUFFON – “Sicuramente per doti e inizio carriera Gigi Donnarumma è il portiere che in questo momento è sulla bocca di tutti ma in maniera meritata e poi però ci sono anche due o tre ragazzi che secondo me sono partiti un anno due più indietro rispetto a lui ma son di grande prospettiva.”