Buon compleanno Brayan Perea: l’attaccante colombiano compie oggi 25 anni

AUGURI PEREA LAZIO – Giornata di compleanni in casa Lazio: oltre al portiere Guido Guerrieri, anche il colombiano Brayan Perea festeggia oggi gli anni. Giunto a Roma nel luglio 2013, il giovane è protagonista di una prima buona stagione nella quale totalizza 27 presenze e 5 gol. Poi, però, qualcosa si rompe e Perea non riesce più a mettersi in evidenza: inizia così un giro di prestiti a Perugia, al Troyes e al Lugo ma sono tutte esperienze poco fortunate. Dallo scorso giugno è di nuovo a Formello come fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione.

GLI AUGURI DELLA SOCIETA’ – Nonostante sia ai margini del progetto Lazio, la società non fa comunque mancare il proprio pensiero per il suo tesserato e sul sito ufficiale arrivano gli auguri per il giocatore: “Brayan Perea, attaccante biancoceleste, oggi spegne 25 candeline.Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”.

Marco Barbaliscia