Buon compleanno Casiraghi: oggi l’ex attaccante compie 49 anni. Gli auguri della Lazio (FOTO)

AUGURI CASIRAGHI LAZIO – Oggi compie 49 anni Pierluigi Casiraghi. L’attaccante, nato a Monza il 4 marzo 1969. Dopo aver chiesto di essere ceduto dalla Juve, Sergio Cragnotti, presidente della Lazio, lo portò a Roma e lo affidò a Dino Zoff. Nella prima stagione con Giuseppe Signori segna solo 4 reti in 26 partite, ma nella stagione successiva, con la a squadra affidata a Zdenek Zeman, impiegato per 36 partite segna 12 reti; nella stagione successiva gioca 28 gare e mette a segno 14 goal. Da ricordare i quattro goal segnati il 5 marzo 1995 alla Fiorentina e il bellissimo goal in acrobazia segnato il 23 aprile dello stesso anno nel derby vinto per 0-2. Nel 1997 pur giocando 24 partite, segna solo 8 reti.

GLI ULTIMI ANNI IN BIANCOCELESTE – Nel campionato 1997/98 sulla panchina laziale arriva Sven Goran Eriksson che porta con sé Roberto Mancini. Pierluigi viene impiegato 28 volte ma molto spesso entra a partita in corso. Segna solo 3 reti. Nel 1998 Sergio Cragnotti lo cede al Chelsea per quasi 6.000.000 di sterline e con i londinesi. Purtroppo durante la partita Chelsea-West Ham si scontra con il portiere e si frattura la gamba in diversi punti. Sottoposto a dieci operazioni, salva l’arto ma è costretto ad abbandonare l’attività nel 2000 a trentuno anni.

M.S.