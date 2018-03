Buon compleanno Cirù, e 100 di questi gol: oggi il bomber della Lazio compie 28 anni

AUGURI IMMOBILE – A Torre Annunziata, esattamente 28 anni fa nasceva il futuro bomber della Lazio. Attaccante capace di spaziare su tutto il fronte d’attacco, i suoi principali punti di forza sono senso del gol, il fisico, una buona tecnica e il dribbling nello stretto. Senza dimenticare l’innata capacità di tirare di prima intenzione e con entrambi i piedi. Giocatore della Nazionale italiana dal 2009, la sua carriera ha conosciuto alti e bassi, con picchi clamorosi come quello che sta toccando questa stagione con la Lazio.

PRIMA DI ROMA – Ciro Immobile muove i primi passi nella Salernitana. Deluso e deludente, torna a Surriento e nella stagione 2006/2007, mentre l’Italia era campione del Mondo, lui diventava capocannoniere della squadra sorrentina con 30 reti. Fu Ciro Ferrara a portarlo a Torino in Primavera. ma sponda bianconera. Nel luglio 2010 viene cede in prestito al Siena per fargli fare esperienza ma tra i toscani non trova molto spazio. La svolta nell’agosto 2011 quando, giunto a Pescara, segnerà ben 28 reti vincendo la classifica cannonieri della serie B. Nel 2013 passa sull’altra sponda torinese, quella dei granata. L’exploit che non ti aspetti succede: 33 presenze e 22 reti con le quali si aggiudica il titolo di capocannoniere della serie A. Ma poi, Cairo, allettato dalle offerte del Borussia Dortmund, cede il giocatore alla squadra tedesca. Gli anni bui in Germania prima, a Siviglia poi, lo riportano a Torino in cui torna senza alcuna motivazione.

LA SVOLTA LAZIO – Alla fine di luglio del 2016 viene ceduto alla Lazio per circa 8,5 milioni di euro. “Ho scelto la Lazio perché ha creduto in me. E’ una piazza che cerca il riscatto, proprio come me: un matrimonio perfetto“.E sarà così: Ciro esordisce il 21 agosto 2016 e segna il primo gol con i capitolini. 71 partite, 54 gol e 16 assist: ne ha macinata di strada super Immobile da quel momento. In biancoceleste ha vinto una Supercoppa, e quest’anno punta a vincere anche con la Lazio il titolo di capocannoniere, regalando magari alla sua gente l’approdo in Champions.

LA FAMIGLIA, I VALORI, L’UOMO – Ma Immobile, tanto amato da tifosi e non solo, è anche un marito ed un padre. La bella moglie Jessica e due figlie Giorgia e Michela, non fanno altro che rendere ancora più delizioso il quadretto attorno a lui. La voglia di rivalsa, la fame insaziabile di gol, l’amore per la maglia rendono Ciro Immobile il Re indiscusso della Lazio. Da Re Miro, l’indimenticabile campione tedesco, a Re Ciro, il biondo bomber partenopeo. La redazione di Lazionews.eu si unisce al coro di auguri, nel giorno del suo compleanno. Buon compleanno, Cirù. E 100 di questi gol.

M.S.