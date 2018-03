Buon compleanno Farris: 47 anni per il vice di Inzaghi

COMPLEANNO FARRIS – Massimiliano Farris, vice-allenatore della Lazio, oggi compie 47 anni. Farris è in biancoceleste dal 2014. Per due anni ha ricoperto la carica di vice-allenatore della Primavera. Il 3 aprile 2016 è poi stato promosso in prima squadra come secondo di Inzaghi. Con la Lazio Farris ha vinto una Supercoppa Italia il 13 agosto 2017 contro la Juventus.

FARRIS GIOCATORE – Prima di allenare, Farris ha giocato per molti anni tra Serie A, Serie B e Serie C. Nel massimo campionato ha disputato 4 partite con il Torino mentre in B ha registrato 126 presenze e 4 reti.