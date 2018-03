Buon compleanno Mirko: oggi l’ex biancoceleste avrebbe compiuto 23 anni. Gli auguri della Lazio

FERSINI LAZIO COMPLEANNO – Maledetto 6 aprile. Maledetto il giorno in cui Mirko è corso via, lontano, senza tornare più a casa, a Formello, sui campi in cui tanto amava giocare. Oggi ricorre il compleanno del giovanissimo biancoceleste Mirko Fersini, che nel 2012 fu vittima di un terribile incidente stradale avvenuto a Fiumicino mentre andava a tagliarsi i capelli prima della partenza per Rieti, dove la squadra Allievi Nazionali. allenata da Simone Inzaghi, avrebbe dovuto partecipare al Memorial Manlio Scopigno. Lui non ce l’ha fatta, ma il suo ricordo è ancora vivo nella mente e nel cuore di ex compagni, mister e società. Oltre che, in quello dei tifosi.

LA SOCIETA’ – “Oggi Mirko Fersini avrebbe compiuto 23 anni. Il suo ricordo è ancora oggi vivo, il suo sorriso continua ad essere la nostra vittoria. Tanti auguri piccola stella biancoceleste”.

M.S.