Buon compleanno Peruzzi. Gli auguri della società (FOTO)

LAZIO PERUZZI – E’ da anni il volto della Lazio, quella che vinse e quella del rinnovamento ora che veste l’abito di Club Manager. Angelo Peruzzi oggi festeggia 48 enni e la società biancoceleste non poteva non fare gli auguri alla figura dapprima presente in campo poi nello spogliatoio.

GLI ANNI IN PORTA... – Dopo gli anni alla Juventus e all’Inter, Angelo Peruzzi viene acquistato dalla Lazio nel 2000 dall’Inter. Disputa 7 stagioni in maglia biancoceleste, ritirandosi dopo la gara Lazio-Parma del 20 maggio 2007. Con la Lazio ha collezionato 192 presenze in Campionato. Nel 2006 sarà Campione del Mondo con la Nazionale azzurra mentre nel 2008 entra a far parte dello staff del Commissario Tecnico della Nazionale Marcello Lippi, assumendo nel 2010 la carica di vice allenatore dell’Under 21 di Ciro Ferrara e preparatore dei portieri per la Figc.

… E QUELLI DA CLUB MANAGER – Il 26 luglio 2016 diviene dirigente con il ruolo di club manager, direttore sportivo con mansioni di spogliatoio e di campo con contratto annuale. Ha definito quella con la Lazio la sua “sfida più ambiziosa” e parlando del ritorno ha commentato: “Cercherò di lavorare in questa società fino all’ultima goccia di sudore. Non ho la bacchetta magica, non lasciatevi incantare da chi dice che ha la ricetta giusta. E non posso dire al tifoso che ha da 40 anni la tessera cosa deve fare. Lui mi deve spiegare la Lazio, non io a lui”.

IL MESSAGGIO – Questo il pensiero del club capitolino tramite il proprio profilo ufficiale: “Il Club Manager Angelo Peruzzi compie oggi 48 anni. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”.

M.S.