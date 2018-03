Caceres deciso: “La Lazio e Inzaghi mi hanno sorpreso, vogliamo battere la Juve”. E su Luis Alberto…

LAZIO INTERVISTA CACERES – Martin Caceres è il volto nuovo della Lazio di Simone Inzaghi: unico acquisto del mercato di riparazione, il difensore uruguaiano si è subito inserito nei meccanismi del tecnico piacentino, mostrando di sapersi adattare sia a destra che a sinistra. Affianco agli intoccabili De Vrij e Radu, sembra proprio il numero 22 il giocatore ideale per completare il terzetto arretrato: quest’oggi Caceres ha rilasciato un’interessante intervista a ‘Tuttosport’ ricordando il passato bianconero e proiettandosi verso il futuro. Queste le dichiarazioni.

CRESCITA NELLA JUVENTUS – “A Torino ho imparato la mentalità vincente, una cultura del lavoro come da poche altre parti. Sento ancora Dybala e Cuadrado, con Chiellini invece è un pò che non ci chiamiamo”.

FORMA FISICA – “Sentire voci che ti considerano finito a 30 anni dà fastidio, devi andare oltre, lasciare perdere. Mi ero rotto il tendine d’Achille, sei mesi di stop. A Southampton mi hanno fatto fare una partita in 4 mesi, volevo tornare a tutti i costi in Italia. Mi ha cercato la Lazio e ho detto subito sì. Sono potuto arrivare solo a gennaio, quando avevo il passaporto da comunitario”.

LA LAZIO – “L’aspetto migliore della Lazio è la qualità dei giocatori. Un conto è vederla da fuori, un conto è toccarla con mano ogni giorno. Ho ritrovato Immobile che era uno dei “piccoli” quando stavo alla Juve: Ciro non è solo uno che segna, è maturo, è un uomo squadra. Milinkovic è bravissimo e con lui metto Luis Alberto, per me è simile a Isco”.

INZAGHI – “C’è un buon rapporto. E’ uno che sa cosa vuole e come ottenerlo. Mi ha sorpreso, come tutta la squadra”.

OBIETTIVI – “Siamo stati la bestia nera della Juventus, speriamo di esserlo per la terza volta… Vogliamo andare avanti il più possibile in Europa e conquistare un piazzamento in zona Champions: ci ho giocato ed è il torneo più bello che ci sia”.