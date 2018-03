Cagliari. Antidoping, positivo Joao Pedro: salta il match con la Lazio

ANTIDOPING PEDRO CAGLIARI – Il brasiliano del Cagliari Joao Pedro è risultato positivo all’idroclorotiazide (un diuretico) ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il Sassuolo dell’11 febbraio. Il giocatore, al quale è stata appena comunicata la notizia, è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping in via cautelare. Non ci sarà dunque per il match di domenica contro la Lazio di Inzaghi e non si conosce ancora, secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, il suo ritorno in campo.

M.S.