Cagliari, Capozucca: “Lazio attenta ad Han e Diego Lopez”

STEFANO CAPOZUCCA CAGLIARI LAZIO – Sulle frequenze di Radio Incontro Olympia ha parlato l’ex ds del Cagliari, Stefano Capozucca: “Quando arrivai a Cagliari dovetti occuparmi subito della questione Astori. Davide non era stato riscattato dopo un anno dalla Roma non tanto per questioni tattiche od economiche ma per via delle ruggini che si erano create fra noi e loro dopo la vicenda Nainggolan. Sabatini con un eufemismo si arrabbiò molto per alcune situazioni che si erano create e che non gli andarono bene, con la Roma i rapporti si deteriorarono.

ASTORI – “Ragazzo straordinario, Astori, nonostante i soldi in più che avrebbe preso dal Napoli, lui come ingaggio e noi come società, decise, come scelta di vita oltre che professionale, che Firenze e la Fiorentina avrebbero rappresentato la sua scelta migliore. E così fu e per questo successivamente mi ringraziò, ancora conservo i messaggi che ogni volta che rileggo da una settimana mi provocano commozione, tristezza, dolore. Ne parlavo anche a margine dei Funerali con Pradè e Di Gennaro.

DI GENNARO – “A proposito del centrocampista laziale, gli ho detto che dopo sei mesi di inattività rischia il taglio dello stipendio… Battute a parte, con noi in Sardegna non si era mai infortunato, se nel girone di ritorno non aveva giocato è perchè aveva rifiutato la nostra proposta di rinnovo del contratto. La Lazio? Merita la Champions. I biancocelesti terzi con la Roma quarta comporterebbero il risultato più giusto per quanto visto finora sul campo, le milanesi, nonostante investimenti e tradizione, sono ancora indietro.

I VALORI DELLA LAZIO – “Inzaghi e Immobile sono i due valori aggiunti, Ciro, che portai a Genova in maglia rossoblu, conserva la stessa umiltà di allora, nonostante sia diventato nel frattempo il più forte attaccante italiano. Il Cagliari? Domani i pericoli si chiamano Lopez in panchina e Han in attacco. Occhio a questo coreano che lo scorso anno ho comprato, sembra ci sia già la Juventus dietro…”