CAGLIARI. Joao Pedro rischia due anni di squalifica

JOAO PEDRO DOPING – Joao Pedro rischia di rimanere lontano dai campi di gioco per due anni. Il brasiliano del Cagliari, nei test effettuati da Nado Italia subito dopo la sfida con il Sassuolo, è risultato positivo all’idroclorotiazide, un diuretico vietato per chi gioca a livelli agonistici. Stessa cosa nel match di una settimana dopo contro il Chievo. Il calciatore, subito sospeso dal Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, rischia una squalifica molto grave. Come riportano sia ‘Tuttosport’ che ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore potrebbe rimanere fuori dai campi di gioco per 2 anni.

J.C.