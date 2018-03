Cagliari-Lazio. Domenica il lutto al braccio per Astori

LUTTO ASTORI LAZIO – E’ sembrato strano, ieri sera, non vedere la fascia nera intorno al braccio dei calciatori di Lazio e Dinamo. Ma per la Uefa, come evidenzia il Corriere dello Sport, non ci sarebbe obbligatorietà: è per questo che i biancocelesti, hanno deciso di farlo domenica a Cagliari. Ieri sera lo stadio ha però rispettato in religioso silenzio il minuto dedicato al ricordo di Davide Astori; un momento da brividi, rotto solo dall’applauso di tutto lo stadio che si è alzato in piedi per l’ultimo saluto al capitano della Viola.

