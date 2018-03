Cagliari-Lazio, le info sui biglietti da oggi in vendita

CAGLIARI LAZIO BIGLIETTI – Domenica la Lazio volerà in Sardegna per sfidare il Cagliari. I ragazzi di Inzaghi devono battere la formazione sarda per continuare la rincorsa al terzo posto. Da oggi sono in vendita i biglietti per il match. Ecco le informazioni sui tagliandi pubblicate dal sito ufficiale della Lazio.

BIGLIETTI CAGLIARI LAZIO – La S.S. Lazio comunica che, sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Cagliari – Lazio.

Questi i dettagli della vendita:

– Gara: Cagliari – Lazio

– Domenica 11 marzo ore 11:00

– Stadio Sardegna Arena

– Prezzi del settore ” Ospiti ” (capienza 415 posti):

– INTERO €. 20,00 più diritti di prevendita

– DONNE – OVER 65 – UNDER 18 e DISABILI €. 15,00 più diritti di prevendita

– Inizio vendite mercoledì 7 marzo