Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

CAGLIARI LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – E’ la vigilia di Cagliari-Lazio, partita valevole per la 28esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Roma nell’anticipo contro il Torino, per i biancocelesti non c’è margine di errore: bisogna prendere i tre punti alla ‘Sardegna Arena’ per non lasciar scappar via il treno Champions League.

COME SI PRESENTA IL CAGLIARI – Mister Lopez in conferenza stampa ha chiesto ai suoi ragazzi di disputare la cosiddetta ‘partita perfetta’: solo così, secondo il tecnico uruguaiano, si può battere la Lazio. Come i biancocelesti, anche il Cagliari scenderà in campo con un 3-5-2: davanti al portiere Cragno la linea difensiva sarà composta da Romagna, Ceppitelli e Castan. Centrocampo di corsa e qualità con Faragò, Ionita, Barella, Padoin ed il greco Lykogiannis; in avanti spazio ad Han e al bomber Pavoletti, miglior marcatore rossoblù stagionale.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – Turnover limitato per Simone Inzaghi in vista della fondamentale partita di Europa League, giovedì prossimo a Kiev. Il tecnico dei capitolini lascia in panchina De Vrij e Milinkovic e deve rinunciare allo squalificato Marusic; il modulo, però, non cambia: classico 3-5-2 con Strakosha in porta, Bastos, Luiz Felipe e Radu in difesa. A centrocampo agiranno Basta (alla seconda consecutiva da titolare), Parolo, Leiva, Luis Alberto e Lulic mentre in attacco confermatissima la coppia Felipe Anderson e Immobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIONEWS.EU

CAGLIARI (3-5-2) – 28 Cragno; 56 Romagna, 23 Ceppitelli, 15 Castan; 16 Faragò, 21 Ionita, 18 Barella, 20 Padoin, 22 Lykogiannis; 32 Han, 30 Pavoletti.

A disp: 1 Rafael, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 12 Miangue, 4 Dessena, 38 Caligara, 7 Cossu, 27 Deiola, 25 Sau, 24 Ceter.

Allenatore: Diego Lopez.

Squalificati: –

Indisponibili: Cigarini, Farias, Joao Pedro.

Diffidati: Barella, Andreolli, Ceppitelli, Cigarini.

LAZIO (3-5-2) – 1 Strakosha; 15 Bastos, 27 Luiz Felipe, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Leiva, 18 Luis Alberto, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile.

A disp: 23 Guerrieri, 55 Vargic, 13 Wallace, 3 De Vrij, 4 Patric, 88 Di Gennaro, 5 Lukaku, 96 Murgia, 66 Jordao, 21 Milinkovic Savic, 7 Nani, 20 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Squalificati: Marusic.

Indisponibili: Caceres.

Diffidati: Luis Alberto, Wallace.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

Assistenti Carbone e Schenone, IV Uomo Pezzuto, VAR Gavillucci, AVAR Tegoni.