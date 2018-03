Cagliari-Lazio, probabile panchina per de Vrij: la questione antidoping non c’entra

DE VRIJ CAGLIARI LAZIO – È un periodo molto delicato per de Vrij: dopo il mancato rinnovo e l’annuncio della partenza a fine stagione, sull’olandese è caduta l’incombenza dell’antidoping. Secondo la Lazio si tratta solo di una pratica burocratica, anche se c’è chi ipotizza altro. Oggi il difensore a Cagliari, come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, ci sarà, o almeno è partito con il resto della squadra, anche se molto probabilmente non sarà negli 11 di partenza. Ieri mattina il giocatore infatti non si è allenato e Inzaghi ha lasciato intendere che partirà dalla panchina. Il motivo però non sarebbe legato alla convocazione della Nado Italia, ma semplicemente al fatto che il mister lo vuole al meglio per Kiev. Giovedì la Lazio dovrà vincere in terra ucraina per passare il turno e volare ai quarti. In queste ore i tifosi si sono allarmati, credendo che la possibile panchina di de Vrij fosse dovuta alla questione antidoping: niente paura, è solo una scelta presa in prospettiva dell’Europa League.

J.C.