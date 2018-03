Cagliari-Lazio, ritocca a capitan Lulic e non solo. Speranza Caceres?

LULIC CAGLIARI LAZIO – Torna in campo capitan Lulic. Alla Sardegna Arena ci sarà anche lui e la sua presenza sarà fondamentale per la squadra per rimettersi sulla giusta carreggiata dopo le sconfitte contro Milan e Juve e il pareggio di ieri sera. Non solo lui: ancora turn over per la Lazio, con Inzaghi che avrà a disposizione dal 1′ anche Parolo e Luis Alberto (il grande assente di ieri). Come evidenzia il Corriere dello Sport, c’è da verificare anche la condizione di Caceres che potrebbe rientrare proprio domenica.

M.S.