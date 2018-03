Cagliari-Lazio: tanti applausi al 13′ per Astori

CAGLIARI LAZIO ASTORI – Una settimana fa volava via Davide Astori. Oggi su tutti i campi la commozione è immensa. Dopo la bellissima coreografia della Fiorentina al 13′ minuto, anche in Cagliari–Lazio non sono mancate le emozioni. Sempre allo stesso minuto la Sardegna Arena si è alzata in piedi per applaudire Astori. In cielo sono volati palloncini e sono partiti cori per commemorare il Capitano viola, che al Cagliari ha giocato 6 stagioni. Anche nel pre-partita tanta la commozione nel ricordo di Astori: in curva e tribuna non mancano gli striscioni per il difensore scomparso.