Caicedo: “L’Espanyol non mi ha rispettato. Reyes e De Vrij…”

CAICEDO LAZIO ESPANYOL – I primi sei mesi alla Lazio sono stati positivi. Felipe Caicedo si è fatto valere in Europa League, mentre in campionato ha avuto il merito di regalare un’importante vittoria contro la Sampdoria. Purtroppo per Inzaghi, però, l’ecuadoriano si è infortunato nel match di Coppa Italia con la Fiorentina, ma conta di riaverlo a disposizione dopo la sosta. Nel frattempo la punta, ai microfoni di RAC1, è ritornata sull’addio all’Espanyol con conseguente approdo nella Capitale:

ADDIO ESPANYOL – “Fa male passare da essere un giocatore decisivo a uno inutile. All’inizio mi elogiavano, poi mi hanno criticato senza motivo. Alla fine della mie esperienza all’Espanyol mi sentivo solo, non mi hanno rispettato come meritavo, nonostante io mi fossi identificato con i colori del club”.

LA VITA A ROMA – “Roma è una città meravigliosa. Pian piano sto imparando l’italiano, mi sto adattando alla vita romana. Abito vicino al centro, ho seguito le necessità della famiglia. Formello è un po’ distaccato dal centro della città, ma almeno così abbiamo intorno a noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E poi facendo l’autostrada sono al centro sportivo in 20 minuti. Troppe buche sulla strada per Formello? Se vedi le strade in centro sono più o meno così. Credo faccia parte della cultura romana (risata, ndr)”.

MOMENTO – “Ora sto bene, sono felice di questa fase della mia vita. Sono tranquillo e consapevole che l’anno scorso è stato difficile per me e per la mia famiglia, ma è passato. Le cose adesso stanno andando bene, siamo in una città bellissima e in una squadra che sta facendo cose importanti.”

REYES – “Reyes alla Lazio? Non ne so nulla. Non ho avuto modo di sentirlo. È un giocatore eccellente e se verrà farà bene ma, ripeto, non ne so nulla”.

DE VRIJ – “È tranquillo, sta lavorando come sempre con noi compagni e con il mister. Si parla molto di lui e del suo futuro. Ci sono tante squadre che lo seguono, come il Barcellona ma anche la Juventus e l’Inter in Italia. Spero che qualsiasi cosa decida sia il meglio per lui. Ovvio che mi auguro che rimanga con noi”.