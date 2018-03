CALCIOMERCATO. Anderson al Napoli? De Maggio: “A Lotito non risulta”

CALCIOMERCATO ANDERSON DE MAGGIO – Dopo il burrascoso post-partita col Genoa e la conseguente esclusione con il Napoli, torna il sereno tra la Lazio e Felipe Anderson che, giovedì, per la sfida all’FCSB in Europa League, sarà regolarmente tra i convocati. Nonostante tutto, non si spengono le voci di mercato intorno al fantasista brasiliano, oggetto del desiderio del Napoli già da alcune sessioni. Il noto giornalista Walter De Maggio, però, smorza gli entusiasmi partenopei ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’.

LE PAROLE – “Ci sono state voci sull’interessamento del Napoli per Felipe Anderson. Abbiamo contattato il presidente della Lazio Lotito, ci ha risposto che al momento non gli risulta, si vedrà più avanti”.