Calciomercato. Badelj incerto sul futuro: “Aspetto l’occasione della mia vita”

CALCIOMERCATO OBIETTIVI LAZIO BADELJ – Milan Badelj, centrocampista croato classe 1989, è ormai da qualche sessione di mercato un obiettivo della Lazio: la società biancoceleste ha visto in lui un possibile rinforzo per garantire al reparto di mezzo un giocatore grintoso e con le qualità per far ripartire velocemente l’azione. Il giocatore, con il contratto in scadenza a giugno con la Fiorentina, si è concesso ad un’interessante intervista al ‘Corriere dello Sport’ dove ha parlato, tra le altre cose, anche delle voci di mercato.

RINNOVO CON LA FIORENTINA? – “Una possibilità esiste sempre: a giugno scade il mio contratto con la Viola, ma non sono le condizioni economiche a fare la differenza, quanto piuttosto quella che potrebbe diventare un’occasione per la vita”.

ALTERNATIVE – “Mia moglie a Firenze si trova benissimo, ma so dell’interesse di altri club. Si parla della Roma, ma non solo: per il momento posso dire che sono un giocatore della Fiorentina”.

STAGIONE – “Che questa non sia la mia stagione migliore sono il primo a saperlo e il primo a rammaricarmene: mi dispiace e l’errore commesso contro la Roma al gol di Gerson ancora non l’ho dimenticato”.