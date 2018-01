Calciomercato. Baiocchini: “de Vrij ancora indeciso”. La Lazio aspetta, l’Inter spera

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ – La Lazio ha sciolto le riserve, de Vrij ancora no. Mentre la società capitolina ha deciso di perseguire la propria linea fino in fondo, cioè o rinnovo o addio a fine stagione, il difensore olandese continua a riflettere. Restare a Roma, in un club che lo stima ed una città che lo considera un idolo (e dove ha recentemente trovato anche l’amore) o tentare una nuova e più remunerativa esperienza professionale (l’Inter la società maggiormente interessata). Manuele Baiocchini di ‘Sky Sport’, in merito, afferma: “de Vrij non ha ancora deciso se rinnovare o meno. La Lazio ha detto no al suo trasferimento a gennaio rischiando di perderlo a parametro zero, ma il difensore olandese è un giocatore troppo importante per raggiungere l’obiettivo Champions League“.