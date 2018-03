Calciomercato. Il Barcellona su Skriniar, Ausilio pronto ad accelerare su de Vrij

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ INTER – Il Barcellona è pronto a fare sul serio per Skriniar. Stando a quanto riporta Tuttosport, i catalani hanno individuato nello slovacco il rinforzo giusto per la difesa ed in estate potrebbero tentare l’Inter con una proposta da 75-80 milioni di euro. Se dovesse cedere l’ex Samp, il ds Ausilio avrebbe già l’alternativa pronta: si tratta di Stefan de Vrij della Lazio, suo obiettivo numero uno. L’olandese ha un contratto in scadenza a giugno, la trattativa per il rinnovo coi biancocelesti non è ancora naufragata, ma il dirigente nerazzurro spera di convincerlo ad accettare il trasferimento a Milano.