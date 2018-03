Calciomercato. ‘Caso’ Felipe Anderson: c’è il Santos nell’ombra?

LAZIO FELIPE ANDERSON SANTOS – Oggi trascorrerà la giornata a Formello. Non convocato per Napoli–Lazio, Felipe Anderson svolgerà lavoro differenziato in compagnia dei convalescenti Di Gennaro, Bruno Jordao e Crecco (che ha smaltito l’influenza). Una “punizione” imposta da Inzaghi dopo il ritardo non giustificato al pranzo di mercoledì, che ha fatto seguito all’atteggiamento svogliato nell’ultima sfida col Genoa.

CONTATTI – Ieri, attraverso il proprio profilo di Facebook, il brasiliano ha diramato un comunicato ufficiale: “Vorremmo chiarire che la sorella e rappresentante di Felipe Anderson, Juliana Gomes, non è stata a Roma negli ultimi giorni per trattare questioni relative all’atleta”. Una nota dove rimanda i discorsi legati ad i contatti con la società ad i suoi agenti: Kia Joorabchian ed il suo staff. La sulla sua però vicenda aleggiano – inevitabilmente – rumors di mercato: come spiega il Corriere dello Sport, ’Pipe’ ha più volte manifestato la volontà di tornare in Brasile e c’è il Santos che lo raccoglierebbe a braccia aperte. Occhio perché lì il mercato chiude il 2 aprile…