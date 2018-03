CALCIOMERCATO. Per il centrocampo c’è il 21enne del Betis

CALCIOMERCATO LAZIO RUIZ – Non è un nome nuovo, ma torna in questi giorni ad essere al centro del mercato biancoceleste. Si tratta di Fabian Ruiz, giocatore del Betis: secondo i media inglesi e spagnoli, il centrocampista 21enne sarebbe finito nel mirino di Tare e non solo. In vista della sessione estiva che ci sarà tra qualche mese, sia Lazio che Stoke City avrebbero preso contatto con l’entourage del giocatore. Trequartista di piede mancino, Fabian Ruiz Pena ha seguito tutta la trafila nel Betis. e tutt’ora milita nel club spagnolo: 189 cm, fa parte anche della Nazionale U19 spagnola. Il profilo giusto su cui i biancocelesti vogliono puntare prima dell’inizio della sessione di mercato.