CALCIOMERCATO. Che ne sarà di Cataldi?

CALCIOMERCATO LAZIO CATALDI – La scorsa estate Danilo Cataldi ha salutato il club che l’ha cresciuto, la Lazio, per passare in prestito con diritto di riscatto al Benevento, che si sarebbe trasformato in obbligo in caso di un’ormai impossibile salvezza sannita. Pertanto, l’ex canterano biancoceleste la prossima estate, salvo clamorose sorprese, tornerà nella Capitale ma, secondo ‘calciomercato.com’, sarà soltanto di passaggio, non rientrando più nei piani di Simone Inzaghi. Nel futuro di Cataldi, però, potrebbe esserci un ritorno all’ovile, sotto l’ala protettrice del suo mentore, il tecnico che lo fece debuttare in Serie A: Stefano Pioli. L’attuale tecnico della Fiorentina ha provato a portarlo in Toscana già nella scorsa finestra di calciomercato, invano, e non è difficile ipotizzare un ritorno di fiamma a partire dal prossimo giugno.

G. G.