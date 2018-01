Calciomercato. Cinque offerte ufficiali per de Vrij, ma resta in piedi l’ipotesi rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO DE VRIJ – Stefan de Vrij è di fronte ad un bivio. Con l’inizio del nuovo anno, ed un contratto in scadenza tra sei mesi, è libero di parlare con qualsiasi altro club in vista della prossima stagione e – se vorrà – firmare accordi preliminari con loro. La sua situazione è in pieno divenire: il centrale è davvero indeciso sul da farsi, dato che le pretendenti che hanno bussato alla sua porta sono tutte di altissimo livello.

OFFERTE – C’è l’Inter – che come vi abbiamo confermato è in pole su tutte le altre – ma anche il Barcellona che lo tenta tantissimo. L’ex Feyenoord sa bene che lì non avrebbe il posto da titolare garantito, ma la possibilità di giocare con Messi&co. lo mette in seria difficoltà. Oltre a loro, le altre offerte ufficiali pervenute sulla sua scrivania sono quelle di Juventus, Liverpool e Atletico Madrid che sperano di riuscire a recuperare il terreno perduto. A rivelarle è repubblica.it.

SPERANZE – Uno scenario che sembrerebbe tagliare fuori la Lazio. Ma non è così: de Vrij infatti non ha scartato la proposta di Lotito, ossia un triennale da 2,5 milioni con clausola rescissoria fissata a 27-28 milioni. Nella Capitale si trova bene, si sente al centro del progetto che riconosce come ambizioso e destinato a progredire nel tempo. Motivo per il quale potrebbe, alla fine, decidere di prolungare il proprio contratto coi biancocelesti. Lotito ci sta provando in prima persona: il finale di questa vicenda è ancora apertissimo.