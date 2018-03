CALCIOMERCATO. Dall’Inghilterra due pretendenti per de Vrij

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ – L’annuncio di Tare poco prima della gara contro il Verona non lascia spazio a dubbi: de Vrij, dal 30 giugno 2018, non sarà più un giocatore della Lazio. L’olandese, da tempo ad un passo dal rinnovo, non ha trovato l’accordo con la società biancoceleste, che è pronto a lasciare quest’estate. Nel frattempo, oltre all’Inter, si aggiungono altre squadre nella lista delle pretendenti pronte ad accaparrarsi il difensore a parametro zero.

PRETENDENTI INGLESI – Secondo quanto riporta il The Sun, in Inghilterra sarebbero ben due i club interessati al calciatore: uno sarebbe lo United di Mourinho e l’altro il Liverpool. Senza dimenticare il Barcellona, che da tempo avrebbe messo gli occhi su Stefan.

A.M.