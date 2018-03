Calciomercato. de Vrij, tra rinnovo e Premier, spuntano le commissioni

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ – de Vrij va, de Vrij resta. E’ un tormentone che dura ormai dalla scorsa estate ed il tifoso laziale non ne può veramente più. Il difensore olandese va in scadenza a giugno e dal primo febbraio è libero di firmare con chi vuole. Da un paio di mesi circola la voce di un rinnovo di contratto pressoché fatto, con tanto di clausola rescissoria per permettergli, eventualmente, di andar via ugualmente a fine stagione. La Seg però, e cioè l’agenzia che cura i suoi interessi, non avrebbe preso affatto bene la decisione di de Vrij di non andare a scadenza, tanto che, per ufficializzare il tutto, sembra stia avanzando delle pretese monstre, in tema commissioni, con la società di Lotito. Nel frattempo, come riporta ‘Il Messaggero’, un club della Premier League sta cercando di inserirsi in questa situazione.