CALCIOMERCATO. Per il dopo de Vrij si pensa all’ivoriano dell’ADO Den Haag

CALCIOMERCATO LAZIO DEN HAAG – Molti club italiani starebbero monitorando attentamente l’ADO Den Haag – squadra nella quale attualmente è in prestito Kishna – e nello specifico Wilfried Kanon. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Napoli, Inter, Milan, Lazio e Fiorentina avrebbero messo gli occhi sul centrale ivoriano, che finora ha collezionato anche 27 presenze in Nazionale. Potrebbe essere lui il sostituto di de Vrij via a fine stagione a costo zero? La società ci pensa.

A.M.